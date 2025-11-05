Inscription
#Imaginaire

Le pacte des Marchombres

Pierre Bottero, Lylian, Montse Martin, Nicolas Vial

Apprentie marchombre, Ellana est chargée par son maître Jilano d'escorter une caravane au chargement précieux et mystérieux. Mais au fil de ses rencontres, Ellana peine à identifier ses véritables ennemis. La Voie tend à se dérober devant elle et les choix qui engagent sa loyauté et ses sentiments se révèlent périlleux. Lorsqu'elle retrouve Nillem près du lac Chen, elle découvre les nouvelles attaches du séduisant marchombre ainsi qu'une étrange Prophétie qui les lie et les sépare à la fois...

Auteur

Pierre Bottero, Lylian, Montse Martin, Nicolas Vial

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

Le pacte des Marchombres

Pierre Bottero, Lylian, Montse Martin

Paru le 05/11/2025

480 pages

9,90 €

9782700284263
