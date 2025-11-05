Le pacte des Marchombres

Apprentie marchombre, Ellana est chargée par son maître Jilano d'escorter une caravane au chargement précieux et mystérieux. Mais au fil de ses rencontres, Ellana peine à identifier ses véritables ennemis. La Voie tend à se dérober devant elle et les choix qui engagent sa loyauté et ses sentiments se révèlent périlleux. Lorsqu'elle retrouve Nillem près du lac Chen, elle découvre les nouvelles attaches du séduisant marchombre ainsi qu'une étrange Prophétie qui les lie et les sépare à la fois...