Réalités, Histoires courtes. Vol. 3

Selfies, soldes, sacs de luxe et smoothies détox... La société moderne étale ses contradictions à chaque coin de rue. On célèbre la réussite en vitrine, on mange sain à coups d'additifs, on communique par écran interposé et on souffre en silence derrière des apparences bien repassées. Non, la vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille... Dans ce troisième volume de chroniques satiriques, Oxana Louisa Marek continue de raconter l'actualité dans toute sa pluralité. A travers des scènes du quotidien tour à tour cocasses, cruelles ou touchantes, elle dévoile les travers de notre société contemporaine et prouve qu'entre deux absurdités, il reste (peut-être) encore un coin d'humanité à sauver !