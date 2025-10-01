Inscription
#Roman francophone

Réalités, Histoires courtes. Vol. 3

Oxana Louisa Marek

ActuaLitté
Selfies, soldes, sacs de luxe et smoothies détox... La société moderne étale ses contradictions à chaque coin de rue. On célèbre la réussite en vitrine, on mange sain à coups d'additifs, on communique par écran interposé et on souffre en silence derrière des apparences bien repassées. Non, la vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille... Dans ce troisième volume de chroniques satiriques, Oxana Louisa Marek continue de raconter l'actualité dans toute sa pluralité. A travers des scènes du quotidien tour à tour cocasses, cruelles ou touchantes, elle dévoile les travers de notre société contemporaine et prouve qu'entre deux absurdités, il reste (peut-être) encore un coin d'humanité à sauver !

Par Oxana Louisa Marek
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Oxana Louisa Marek

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Contes et nouvelles

Réalités, Histoires courtes. Vol. 3

Oxana Louisa Marek

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

13,40 €

ActuaLitté
9782385801670
© Notice établie par ORB
