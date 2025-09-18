Inscription
Droit constitutionnel

Hugues Portelli, Thomas Ehrhard

16 chapitres, 16 travaux dirigés ainsi que 33 exercices corrigés sur le fonctionnement des institutions, la vie politique et les droits fondamentaux. Le droit constitutionnel moderne intègre l'ensemble des règles juridiques qui régissent le fonctionnement des institutions mais aussi de la vie politique et des droits fondamentaux. Cet ouvrage traite dans une première partie des grandes démocraties contemporaines dans une perspective historique et comparée, et étudie dans une seconde partie les institutions de la Ve République, intégrant leur évolution sur un demi siècle. Il met particulièrement l'accent sur le rôle nouveau de la jurisprudence des juridictions constitutionnelles et sur l'encadrement juridique croissant de la vie politique. Selon le principe de la collection, les rubriques pédagogiques (résumé du cours, définitions, documents, bibliographie, sujets corrigés) permettent une application immédiate du cours . Ce livre est ainsi destiné aux étudiants des facultés de droit, des AES et des IEP et aux candidats aux concours administratifs.

Par Hugues Portelli, Thomas Ehrhard
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Hugues Portelli, Thomas Ehrhard

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit constitutionnel

Droit constitutionnel

Hugues Portelli, Thomas Ehrhard

Paru le 18/09/2025

Editions Dalloz

32,00 €

9782247239740
