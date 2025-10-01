Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Do not resuscitate

De la giroday jeanne Boyer

Elle est là, immobile, suspendue comme un insecte dans une toile invisible. Dans ce témoignage puissant, Jeanne Boyer de la Giroday plonge au coeur de son labyrinthe intérieur, là où les souvenirs griffent, où la douleur prend forme, et où l'écriture devient une tentative de survie. A travers les fragments de ses journaux intimes, elle dévoile une vie marquée par l'errance familiale, les violences, le rejet et les troubles psychiques. Son récit, brut et sans concession, explore ainsi les gouffres de la dépression, l'enfermement dans une relation toxique, et la solitude criante du quotidien. Mais entre hypnothérapie, séjours en clinique et petites résistances du quotidien, une autre voie se dessine pour elle : celle d'un apaisement fragile et d'une lente reconquête de soi.

De la giroday jeanne Boyer
Editions Jets d'encre

Auteur

De la giroday jeanne Boyer

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Littérature française

Do not resuscitate

De la giroday jeanne Boyer

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

15,60 €

9782385801618
Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
