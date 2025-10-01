Do not resuscitate

Elle est là, immobile, suspendue comme un insecte dans une toile invisible. Dans ce témoignage puissant, Jeanne Boyer de la Giroday plonge au coeur de son labyrinthe intérieur, là où les souvenirs griffent, où la douleur prend forme, et où l'écriture devient une tentative de survie. A travers les fragments de ses journaux intimes, elle dévoile une vie marquée par l'errance familiale, les violences, le rejet et les troubles psychiques. Son récit, brut et sans concession, explore ainsi les gouffres de la dépression, l'enfermement dans une relation toxique, et la solitude criante du quotidien. Mais entre hypnothérapie, séjours en clinique et petites résistances du quotidien, une autre voie se dessine pour elle : celle d'un apaisement fragile et d'une lente reconquête de soi.