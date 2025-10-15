Inscription
A la vie, à la mort

Marine Nina Denis, Mikankey

Un ouvrage essentiel pour aider les 10 ans et + à traverser l'épreuve du deuil dans l'apaisement. A tout moment de la vie, on peut être touché par la mort d'un proche. Il existe des albums jeunesse destiné aux petits. Mais quand les enfants sont plus grands, il n'y a plus grand-chose. Et pourtant, leurs émotions, leurs questions se complexifient : ils ont besoin de réponses et de trouver des moyens de surmonter cette douleur. Voici un ouvrage compagnon, un livre refuge, pour accompagner les jeunes en deuil. Car comprendre ce qu'est la mort, comment elle est liée à la vie et la définit, explorer ce qu'elle signifie dans notre culture ou à travers le monde, ce qu'on peut ressentir selon les types de décès affrontés, pour lever certains tabous, mettre des mots sur ses émotions et apprendre à vivre avec, à célébrer et à se souvenir des proches disparus, c'est déjà avancer et aller un peu mieux. Avec des ressources concrètes en fin d'ouvrage (romans, BD, films, associations, praticiens, groupes de parole pour ados et pré-ados...)

Par Marine Nina Denis, Mikankey
Chez Casterman

|

Auteur

Marine Nina Denis, Mikankey

Editeur

Casterman

Genre

Santé, psychologie

A la vie, à la mort

Marine Nina Denis, Mikankey

Paru le 15/10/2025

64 pages

Casterman

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782203292963
