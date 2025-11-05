Inscription
#Beaux livres

12 mois en forêt guyanaise

Julien Norwood, Pierre-Michel Forget

Depuis plus de cinq siècles, la Guyane et sa forêt emblématique ont agité l'imaginaire collectif, entre fantasme d'Eldorado et crainte d'un bagne infernal. Derrière ces fantasmes se cache un écosystème spectaculaire, plein de couleurs, de sons et d'odeurs que l'on connaît souvent mal. Pierre-Michel Forget et Julien Norwood nous proposent de partir douze mois au coeur de la forêt guyanaise. Ils racontent sa biologie et son écosystème, ainsi que l'histoire et le quotidien de ses populations, leurs usages et leurs relations avec la biodiversité qui les entoure, et les recherches menées par les scientifiques sur le terrain. A travers un texte incarné et des illustrations saisissantes, ce voyage est un véritable témoignage du vivant en forêt amazonienne et un hommage aux richesses naturelles guyanaises, alors que les menaces anthropiques et climatiques pèsent sur l'habitat forestier et ses habitants.

Par Julien Norwood, Pierre-Michel Forget
Chez Belin

|

Auteur

Julien Norwood, Pierre-Michel Forget

Editeur

Belin

Genre

Milieux naturels

12 mois en forêt guyanaise

Julien Norwood, Pierre-Michel Forget

Paru le 05/11/2025

Belin

35,00 €

9782410029055
