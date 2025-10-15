Politiques du loup

Les manières de cohabiter avec d'autres formes de vivant font l'objet d'un intérêt sans précédent. Les appels à renouer avec le sauvage se multiplient. Mais avons-nous seulement conscience de ce qui nous lie à la nature ? Car comprendre nos interactions avec l'environnement, c'est saisir les enchevêtrements saturés de techniques, de sciences, de droits, d'administrations et de morales qui façonnent les manières d'entrer en relation avec et à propos d'une grande diversité d'êtres. Ce livre entend en faire la démonstration en retraçant la carrière politique des loups. Antoine Doré nous invite à sortir du bois pour pister les loups dans les méandres de la Cité et porter le regard là où se négocie le travail complexe et souvent invisible de la cohabitation. On comprend alors que, loin de s'effacer et de s'appauvrir, les relations à la nature se ramifient considérablement dans les sociétés modernes. Renouer avec le vivant suppose alors d'apprendre à dénouer l'écheveau de ces liens, souvent indirects, mais toujours concrets, situés et façonnés historiquement et socialement. Aucune réconciliation finale en vue cependant, mais quelques pistes solides pour appréhender autrement les aventures de la cohabitation - non plus comme un drame mais comme une véritable épopée.