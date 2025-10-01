Inscription
#Roman francophone

La librairie des faux-semblants

Barbara Versini, Louise Fein

ActuaLitté
- Laissez-moi vous dire une chose, Celia Duchesne : vous avez tort de vous mettre ainsi des barrières. Des gens ordinaires accomplissent tous les jours des choses extraordinaires. Ne sous-estimez pas ce dont ils sont capables. 1962, le monde est au bord de la guerre nucléaire. La jeune Celia Duchesne travaille dans une librairie spécialisée en livres rares et anciens à Londres, et son avenir semble déjà tout tracé. Jusqu'au jour où Septimus, un bel Américain, s'intéresse à elle et lui ouvre des horizons insoupçonnés. Toutefois, le monde de Celia vacille lorsque des secrets familiaux datant de la Seconde Guerre mondiale remontent à la surface. Dès lors, elle n'a plus qu'un seul repère : Septimus. Mais peut-elle l'aimer sans crainte, quand l'imminence d'une apocalypse nucléaire jette un voile de suspicion sur chacun ? Devenue malgré elle un rouage de la guerre froide, Celia doit déjouer la machine infernale où ennemis, alliés et traîtres ne semblent plus faire qu'un. La Librairie des faux-semblants est un récit passionnant, mêlant espionnage et romanesque, avec pour toile de fond la guerre froide et la crise des missiles de Cuba. "Un roman à l'atmosphère envoûtante. Une lecture captivante ! " Julia Kelly

Par Barbara Versini, Louise Fein
Chez Hauteville Editions

|

Auteur

Barbara Versini, Louise Fein

Editeur

Hauteville Editions

Genre

XXe siècle

La librairie des faux-semblants

Louise Fein trad. Barbara Versini

Paru le 01/10/2025

456 pages

Hauteville Editions

8,95 €

ActuaLitté
9782381228822
