22 actions pour un vignoble durable

Face aux bouleversements climatiques, la filière viticole est à un tournant. Pour accompagner sa transition, cet ouvrage propose 22 actions concrètes, illustrées par autant de témoignages de professionnels engagés. Leurs expériences de terrain, riches d'enseignements, mettent en lumière les choix opérés, les réussites obtenues et les défis surmontés. Parmi les intervenants figurent Marc-André Selosse, Pierre-Olivier Clouet (Château Cheval Blanc), Gérard Bertrand et Ludovic du Plessis (Champagne Telmont). Pensé comme un outil de réflexion et d'action, cet ouvrage s'adresse à celles et ceux qui façonnent la viticulture d'aujourd'hui et de demain : professionnels du vin ou tout autre acteur curieux d'explorer les pratiques d'une viticulture plus résiliente.