Moomin et le parc interdit

Un jour, alors qu'ils sont occupés à cueillir des fleurs dans la forêt, Moomin et ses amis se retrouvent devant une longue et haute grille, ainsi qu'un panneau qui leur interdit d'aller plus loin. Et ce n'est pas tout : derrière cette grille, il est aussi interdit de siffler, et même d'éclater de rire ! Mais Moomin, Petite Mu et Mumrik ne l'entendent pas de cette oreille. Après tout, la forêt n'appartient-elle pas à tout le monde ?