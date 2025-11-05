Inscription
#Roman jeunesse

Moomin et le parc interdit

Catherine Renaud, Tove Jansson

ActuaLitté
Un jour, alors qu'ils sont occupés à cueillir des fleurs dans la forêt, Moomin et ses amis se retrouvent devant une longue et haute grille, ainsi qu'un panneau qui leur interdit d'aller plus loin. Et ce n'est pas tout : derrière cette grille, il est aussi interdit de siffler, et même d'éclater de rire ! Mais Moomin, Petite Mu et Mumrik ne l'entendent pas de cette oreille. Après tout, la forêt n'appartient-elle pas à tout le monde ?

Par Catherine Renaud, Tove Jansson
Chez Cambourakis

|

Auteur

Catherine Renaud, Tove Jansson

Editeur

Cambourakis

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Moomin et le parc interdit

Tove Jansson trad. Catherine Renaud

Paru le 05/11/2025

Cambourakis

15,00 €

ActuaLitté
9782386690655
