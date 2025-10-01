Genève Tome 2, De Rousseau à nous jours.

Découvrez la suite de la grande Histoire de la ville de Genève. C'est à partir du XVIIIe siècle que nous reprenons le fil des événements qui ont marqué cette grande commune qui borde le lac Léman. Vous retrouverez des personnages comme Jean-Jacques Rousseau, Henry Dunant, Pierre Fatio... Vous serez témoin de la venue de Napoléon Bonaparte, de l'adhésion de la République de Genève à la Confédération suisse, de la fusillade sur la plaine de Plainpalais, ainsi que de l'évolution de la ville jusqu'à nos jours. Cesépisodes historiques sont enrichis de pages documentaires écrites par un formidable panel de spécialistes coordonnés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève !