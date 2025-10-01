Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Genève Tome 2, De Rousseau à nous jours.

Auteurs Multi, Wazem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la suite de la grande Histoire de la ville de Genève. C'est à partir du XVIIIe siècle que nous reprenons le fil des événements qui ont marqué cette grande commune qui borde le lac Léman. Vous retrouverez des personnages comme Jean-Jacques Rousseau, Henry Dunant, Pierre Fatio... Vous serez témoin de la venue de Napoléon Bonaparte, de l'adhésion de la République de Genève à la Confédération suisse, de la fusillade sur la plaine de Plainpalais, ainsi que de l'évolution de la ville jusqu'à nos jours. Cesépisodes historiques sont enrichis de pages documentaires écrites par un formidable panel de spécialistes coordonnés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève !

Par Auteurs Multi, Wazem
Chez Editions Petit à Petit

|

Auteur

Auteurs Multi, Wazem

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Genève Tome 2, De Rousseau à nous jours. par Auteurs Multi, Wazem

Commenter ce livre

 

Genève Tome 2, De Rousseau à nous jours.

Wazem

Paru le 01/10/2025

Editions Petit à Petit

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380462333
9782380462333
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.