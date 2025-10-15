Surmonter les crises de panique

Un protocole validé en 8 étapes pour retrouver votre liberté ! Vous sentez votre coeur s'emballer sans raison ? Vous craignez de vous évanouir, de perdre le contrôle... ou même de devenir fou·folle ? Vous redoutez les lieux publics, les transports, de ne plus pouvoir fuir en cas de crise ? Le vide, les espaces clos ou ouverts deviennent sources d'angoisse ? Même l'éloignement de votre domicile impacte votre quotidien ? Vous n'êtes pas seul·e. Il s'agit sans doute d'attaques de panique et/ou d'agoraphobie, des troubles plus courants qu'on ne le croit, et surtout, facilement traitables. Dans ce guide complet et accessible, vous découvrirez un protocole fondé sur les thérapies comportementales et cognitives (TCC), scientifiquement reconnues pour leur efficacité. Des outils concrets, des exercices pratiques, des auto-évaluations et des recommandations vous guideront à chaque étape. Vous allez apprendre à : - mieux comprendre les mécanismes physiologiques et psychologiques de l'anxiété, des attaques de panique et de l'évitement ; - identifier les cercles vicieux qui les entretiennent ; - apprivoiser vos sensations corporelles sans les fuir ; - vous exposer progressivement à ce qui vous fait peur ; - traverser l'anxiété avec confiance et reprendre votre liberté sans laisser la peur décider à votre place. Grâce à une approche bienveillante, ce livre vous accompagne à votre rythme, que vous soyez en début de parcours ou déjà engagé·e dans une démarche thérapeutique. Parce que les tempêtes de l'anxiété peuvent être traversées, et qu'au bout, il y a un paysage bien plus calme qui se dessine !