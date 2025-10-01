Les Tortues Ninja - TMNT Classics : Quarante ans d'illustrations

Un voyage dans le temps pour les quarante ans des Tortues Ninja ! Des tout premiers croquis des Tortues Ninja par Kevin Eastman et Peter Laird, en passant par les couvertures des dernières rééditions anniversaires, remontez en images aux origines d'un monument de l'histoire des comics. Cet album reprend l'ensemble des couvertures de la série originelle d'Eastman et Laird, leurs travaux complémentaires réalisés en collaboration par la suite, ainsi que de nombreuses contributions des plus grands artistes de l'industrie. Pour clôturer cette collection rétrospective, cet ouvrage est imprimé en couleur. Ce septième (et dernier) tome a été spécialement conçu pour célébrer les quarante années d'existence des Tortues Ninja et permet de comprendre, images à l'appui, comment les Tortues sont passées de simples croquis sur un papier au statut d'icônes internationales de la bande dessinée.