#Imaginaire

Red City

Marie Lu, Elise Nicoli

Dans l'ombre des gratte-ciels étincelants d'Angel City, deux sociétés secrètes s'affrontent. En jeu : le contrôle du sable, une drogue née de l'alchimie et qui transforme ceux qui la consomment en une version plus belle et plus parfaite d'eux-mêmes. Dans les bas-fonds de ce monde noir comme la mort, Sam est prête à tout pour se frayer un chemin dans la hiérarchie du gang de Grand Central. De son côté, Ari, qui a été arraché à sa famille lorsqu'il était enfant, est l'un des membres prometteurs du gang rival des Lumines. Autrefois, ces deux amis d'enfance auraient pu s'aimer... s'ils avaient eu le courage d'avouer leurs sentiments. Mais alors que l'équilibre fragile entre les gangs ennemis vole en éclats, ils sont écartelés entre l'ambition, la loyauté, le mensonge et la trahison. Dans cette guerre impitoyable, ils vont devoir faire des choix qui bouleverseront leur vie à tout jamais...

Chez Korrigan éditions

Korrigan éditions

Fantasy

Paru le 05/11/2025

600 pages

Korrigan éditions

26,90 €

9782385161637
