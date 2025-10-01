Parmi les enfants terribles de la mode, Vivienne Westwood est sans conteste la figure féminine la plus marquante. Célèbre et célébrée pour ses accessoires et chapeaux excentriques, elle l'est aussi pour ses créations hautes en couleur, son lien avec le mouvement punk et son utilisation du tartan. Depuis 1981, date de son premier défilé, jusqu'à sa mort en 2022, elle a, via son oeuvre, ses labels de produits dérivés et son engagement, fait bouger les lignes, et imposé sa vision singulière du style. Ce livre propose de revenir sur les grands moments de sa vie, ses créations iconiques, ses inspirations et ses influences. Ce titre a été réalisé en collaboration avec Silhouette.