Le voyageur d'Histoire

Bruno Solo

ActuaLitté
Dans Les Visiteurs d'Histoire, Bruno Solo avait convié chez lui, le temps d'un dîner imaginaire, des figures de notre Histoire. Telle une évidence, une autre envie est née : faire le chemin inverse, emprunter les couloirs du temps, et s'inviter à son tour. A Alexandrie, Cléopâtre, déesse fascinante et mystérieuse, se confie. Suétone, l'incroyable narrateur de la Vie des douze Césars, le reçoit chez lui à Rome. Hildegarde de Bingen convoque Dieu au rendez-vous. Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers, pouvait-il se douter qu'il inspirerait Les Rois maudits ? Avec François Rabelais, à Meudon, leur ancrage commun, le verbe se fait chair, vin et esprit. Artemisia Gentileschi, héritière de l'école caravagesque, bouleverse par ses failles et ses blessures. Jean Anthelme Brillat-Savarin, le vrai "prince des gastronomes" , s'impose par son raffinement et sa verve gourmande. L'intemporelle comtesse de Ségur nous rappelle à tous que l'enfance est l'âge de nos premiers émois historiques. Quant à Eugene Bullard, héros afro-américain oublié et qui s'est battu pour la France, il fait rimer jazz et Histoire. Avec son sens de la narration, ses dialogues savoureux, et surtout, cette empathie intime pour ses hôtes, Bruno Solo nous embarque dans cette aventure aux quatre coins du monde. Il nous offre des portraits vivants de personnalités parfois méconnues, qui l'accompagnent depuis longtemps et aiguisent sa curiosité depuis toujours. Un nouveau "cocktail réjouissant, mélange d'érudition et d'humour taquin" , ainsi que François Busnel avait qualifié Les Visiteurs d'Histoire. Bruno Solo est comédien, auteur, réalisateur et producteur.

Par Bruno Solo
Chez Litos

|

Auteur

Bruno Solo

Editeur

Litos

Genre

Ouvrages généraux

Le voyageur d'Histoire

Bruno Solo

Paru le 05/11/2025

240 pages

Litos

7,90 €

ActuaLitté
9782385061494
© Notice établie par ORB
