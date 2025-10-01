Le dimanche qui précède son arrestation, l'humaniste saint Thomas More (1478-1535) se rend en pèlerinage à Willesden, lieu de dévotion mariale. Il y reçoit la grâce de l'abandon et la force de rester fidèle. Méditer le Rosaire avec Thomas More est une invitation à orienter, avec Marie, toute notre vie vers le Christ. Ami de toutes les saisons, si le doute t'assaille, si la croix te pèse, prends chez toi Marie. Laisse-la t'apprendre le doux chemin de l'abandon. Là où elle est, là est le Christ qui te précède sur le chemin. Ouvre-lui la porte. Immerge-toi dans chaque mystère et laisse-toi ainsi conduire chaque jour, le chapelet à la main, dans une douceur maternelle, jusqu'à l'ultime Rencontre avec le Père. François-Daniel Migeon. François-Daniel Migeon a fondé le TMLI (Thomas More Leadership Institute) en 2010 pour permettre à chacun de trouver le chemin d'une vie unifiée, harmonieuse et engagée au service du bien commun. Il est également auteur de Neuf jours avec Thomas More, apôtre de la conscience, Le Laurier (2023) ; Retraite spirituelle avec Thomas More, Editions du Carmel (2024) ; La Passion d'une conscience, huit contemplations avec Thomas More, Salvator (2025). Axelle Bonnard a découvert Thomas More par le TMLI en 2020. Depuis elle se réjouit de son compagnonnage et désire le faire connaître plus largement comme "ami de toutes les saisons" ainsi qu'aimait l'appeler Erasme.