Agriculture et biomimétisme

Et si la nature détenait les clés d'une agriculture à la fois productive et durable ? Face aux défis climatiques, à l'épuisement des ressources et à la nécessité de nourrir une population mondiale croissante, l'agriculture doit se réinventer. Cet ouvrage propose une voie novatrice : le biomimétisme. En s'inspirant des écosystèmes naturels, il devient possible de concevoir des pratiques agricoles plus résilientes, sobres en intrants et régénératrices des sols au-delà du non-travail du sol et des couverts végétaux. A travers une approche rigoureuse et scientifique, l'auteur explore des leviers concrets pour transformer les systèmes agricoles : - Accélération du stockage du carbone organique grâce à une lecture stoechiométrique des amendements et engrais organiques ; - Intégration des flux de carbone inorganique : les innovations pour en faire un outil de stockage "éternel" du carbone ; - Valorisation de la phyllosphère pour limiter l'usage des pesticides et des engrais azotés de synthèse ; - Déploiement de la nutriprotection : déplafonner les rendements tout en protégeant les cultures avec des apports en oligo-éléments et en minéraux. Destiné aux agriculteurs, techniciens, étudiants et professionnels de l'agro-industrie, cet ouvrage de référence propose des solutions immédiatement mobilisables, fondées sur les lois du vivant. Une lecture essentielle pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer performance agronomique et transition écologique.