#Essais

Agriculture et biomimétisme

Christian Huyghe, Francis Bucaille

ActuaLitté
Et si la nature détenait les clés d'une agriculture à la fois productive et durable ? Face aux défis climatiques, à l'épuisement des ressources et à la nécessité de nourrir une population mondiale croissante, l'agriculture doit se réinventer. Cet ouvrage propose une voie novatrice : le biomimétisme. En s'inspirant des écosystèmes naturels, il devient possible de concevoir des pratiques agricoles plus résilientes, sobres en intrants et régénératrices des sols au-delà du non-travail du sol et des couverts végétaux. A travers une approche rigoureuse et scientifique, l'auteur explore des leviers concrets pour transformer les systèmes agricoles : - Accélération du stockage du carbone organique grâce à une lecture stoechiométrique des amendements et engrais organiques ; - Intégration des flux de carbone inorganique : les innovations pour en faire un outil de stockage "éternel" du carbone ; - Valorisation de la phyllosphère pour limiter l'usage des pesticides et des engrais azotés de synthèse ; - Déploiement de la nutriprotection : déplafonner les rendements tout en protégeant les cultures avec des apports en oligo-éléments et en minéraux. Destiné aux agriculteurs, techniciens, étudiants et professionnels de l'agro-industrie, cet ouvrage de référence propose des solutions immédiatement mobilisables, fondées sur les lois du vivant. Une lecture essentielle pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer performance agronomique et transition écologique.

Par Christian Huyghe, Francis Bucaille
Chez Dunod

|

Auteur

Christian Huyghe, Francis Bucaille

Editeur

Dunod

Genre

Agriculture

Agriculture et biomimétisme

Francis Bucaille

Paru le 15/10/2025

240 pages

Dunod

35,00 €

ActuaLitté
9782100866137
