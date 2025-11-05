Geneviève de Galard

A l'image de ses ancêtres, Geneviève rêve de servir son pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, la jeune fille s'engage comme infirmière militaire parmi les convoyeuses de l'air. Ses missions l'entraînent en Indochine où forces françaises et Viêt-Minh s'affrontent violemment. Mais le 28 mars 1954, son avion ne peut plus décoller du camp de Dien Bien Phu ! Seule femme du personnel médical, Geneviève doit faire face à l'horreur d'une bataille effroyable... Une biographie romancée pour découvrir le dévouement et le courage hors du commun de celle qu'on a surnommée "l'ange de Dien Bien Phu" ! A partir de 11 ans. Claire Astolfi a publié de nombreux romans historiques (Bayard, Plein Vent), ainsi que des vies de saints (Salvator) et des albums pour les tout-petits (Lito).