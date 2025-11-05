Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Geneviève de Galard

Claire Astolfi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'image de ses ancêtres, Geneviève rêve de servir son pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, la jeune fille s'engage comme infirmière militaire parmi les convoyeuses de l'air. Ses missions l'entraînent en Indochine où forces françaises et Viêt-Minh s'affrontent violemment. Mais le 28 mars 1954, son avion ne peut plus décoller du camp de Dien Bien Phu ! Seule femme du personnel médical, Geneviève doit faire face à l'horreur d'une bataille effroyable... Une biographie romancée pour découvrir le dévouement et le courage hors du commun de celle qu'on a surnommée "l'ange de Dien Bien Phu" ! A partir de 11 ans. Claire Astolfi a publié de nombreux romans historiques (Bayard, Plein Vent), ainsi que des vies de saints (Salvator) et des albums pour les tout-petits (Lito).

Par Claire Astolfi
Chez Plein Vent

|

Auteur

Claire Astolfi

Editeur

Plein Vent

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Geneviève de Galard par Claire Astolfi

Commenter ce livre

 

Geneviève de Galard

Claire Astolfi

Paru le 05/11/2025

264 pages

Plein Vent

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384881260
9782384881260
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.