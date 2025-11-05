Sou Bou Tei Tome 9

Plus le groupe d'offensive s'aventure loin dans le Sou Bou Tei, plus redoutables sont les épreuves auxquelles il doit faire face ! Rokurô a accepté de laisser pénétrer en lui l'entité connue sous le nom de Shino, qui est en réalité, un agrégat d'envahisseurs déterminés à tuer Seiichi par tous les moyens ! De leur côté, Kaerikuro et Zanka poursuivent leur combat pour avancer toujours plus profondément dans le manoir. C'est alors que Kaerikuro se retrouve prise pour cible par des adversaires armés de sabres d'un tranchant mortel. Elle ne sera pas la seule à être blessée... La frontière entre la vie et la mort recèle d'inattendues transformations. Et d'effroyables découvertes !