La Mort brutale et admirable de Babs Dionne

Charles Recoursé, Ron Currie

Waterville, dans le Maine, nord-est des Etats-Unis. Une ville face à ses fantômes. Désindustrialisation. Effritement de la culture franco-canadienne. Traumatismes des guerres d'Irak et d'Afghanistan. Opiacés. Un cloaque, en somme, dont l'ange gardien s'appelle Babs. Babs, c'est la boss. Grand-mère adorée et matriarche d'une famille criminelle, elle dirige la petite ville d'une main de fer avec l'aide de ses filles. Mais lorsqu'un baron de la drogue canadien découvre que ses affaires sont en baisse dans la région, il envoie son médiateur en chef pour régler le problème, dans le sang si nécessaire. Au même moment, la plus jeune fille de Babs disparaît. Elle sera retrouvée vingt-quatre heures plus tard, morte. Et dans l'enfer qui s'apprête à déferler sur Waterville, il vaut mieux ne pas s'attirer la colère de Babs.

Par Charles Recoursé, Ron Currie
Chez Flammarion

Auteur

Charles Recoursé, Ron Currie

Editeur

Flammarion

Genre

Romans noirs

La Mort brutale et admirable de Babs Dionne

Ron Currie trad. Charles Recoursé

Paru le 15/10/2025

460 pages

Flammarion

22,50 €

9782080469120
