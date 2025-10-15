Inscription
Pop sculpture

Juliette de Blégiers, Elisabeth Quin, Michel Bussi

L'atelier de sculpture français Leblon Delienne oeuvre dans la rigueur de l'artisanat d'excellence depuis 1985. Dans ce lieu hors du temps, on célèbre le beau geste en réin ventant la saga des icônes pop à travers des collaborations entre un créateur et une licence. Mickey, Snoopy, Hello Kitty, Batman et bien d'autres prennent vie en trois dimensions entre les mains d'artisans à l'inventivité et à la qualité d'exécution irréprochables. Leblon Delienne est le précurseur d'une forme d'art en haute sculpture qui redéfinit la beauté et la contemporanéité d'une pièce originale. The French sculpture workshop Leblon Delienne has been dedicated to the rigor of exceptional craftsmanship since 1985. In this timeless space, artistry is celebrated by reinventing the saga of pop culture icons through colla borations between creators and renowned licenses. Mickey, Snoopy, Hello Kitty, Batman and many others come to life in three dimensions in the hands of artisans whose inventiveness and impeccable craftsmanship are second to none. Leblon Delienne is a pioneer of haute sculpture, a unique form of art that redefines beauty and modernity in an original piece.

Par Juliette de Blégiers, Elisabeth Quin, Michel Bussi
Chez Flammarion

Juliette de Blégiers, Elisabeth Quin, Michel Bussi

Flammarion

Sculpture

Pop sculpture

Juliette de Blégiers

Paru le 15/10/2025

240 pages

Flammarion

60,00 €

9782080467126
