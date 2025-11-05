Inscription
#Bande dessinée

Le petit OSS 117 illustré par l'exemple

Philippe Durant

ActuaLitté
- Comment est votre blanquette ? - La blanquette est bonne. En trois films, Jean Dujardin a imposé un nouvel agent secret, à mi-chemin entre le commissaire Clouzeau et James Bond. L'inculture d'Hubert Bonnisseur de la Bath, son machisme, son incompréhension totale de tout ce qui l'entoure, ses gaffes et ses pataquès sont autant de coups d'éclat. On se souvient de son " coup de polish " , de son admiration pour René Coty, de sa façon très personnelle de parler aux femmes... 130 répliques sont ici disséquées. Entre les références historiques et les blagues à deux balles, entre les erreurs de jugement et les convictions aveugles, entre les expressions désuètes et les pointes d'argot, du Caire à Rio, en passant par l'Afrique noire, c'est un voyage au pays des mots dans lequel nous entraîne OSS 117. - Et comment appelez-vous un pays avec un président qui a les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'Etat ? - J'appelle ça la France, Mademoiselle, et pas n'importe laquelle : la France du général de Gaulle ! Par Philippe Durant, auteur de la série des " Petit Audiard " , et des biographies d'Alain Delon et de Michel Audiard.

Par Philippe Durant
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Philippe Durant

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Humour

Le petit OSS 117 illustré par l'exemple

Philippe Durant

Paru le 05/11/2025

176 pages

Nouveau monde Editions

15,90 €

ActuaLitté
9782380947625
© Notice établie par ORB
