Quatorze fois. Telle est peut-être la statistique la plus extraordinaire du tennis moderne. A quatorze reprises, Rafael Nadal a remporté Roland-Garros, le plus redoutable challenge sur terre battue de son sport. Quatorze titres étalés sur les dix-huit ans d'un règne inimaginable avant lui. Et le champion, comme en toutes choses, ne s'en est pas contenté, arrachant la victoire dans toutes les compétitions majeures et sur toutes les surfaces, envers et contre les géants Federer et Djokovic, qui si souvent lui barraient la route. Depuis le temps des tous premiers exploits, Christopher Clarey l'observe : pendant les matches, noircissant frénétiquement son carnet de notes dans les tribunes de presse du monde entier, comme en dehors, interrogeant seul à seul celui qu'il nomme "le Guerrier", les membres de son clan et ceux qui l'ont affronté. Il livre aujourd'hui, après Roger Federer, une nouvelle biographie de référence. Des courts usés de son enfance à Manacor, sur l'île de Majorque, jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, il retrace la trajectoire vers les sommets d'un joueur unique, que ni les blessures ni les revers n'ont jamais infléchie. Il remonte aussi l'histoire mouvementée de son royaume, Roland-Garros, qui depuis près d'un siècle croise et façonne celle du plus populaire des sports individuels. Plus que tout, "Rafa" incarne un état d'esprit : ne jamais rien lâcher. Son humilité, son endurance sur le court et la puissance de son jeu ont fait de lui une icône bien au-delà du tennis, qu'il a changé à jamais.