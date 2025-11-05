Les dossiers noirs d'Elon Musk

Derrière le mythe du Elon Musk génie visionnaire et disrupteur, vendu par ses admirateurs, se cache une réalité bien plus sombre, faite de tricheries, fraudes, coups tordus et trahisons. Basé sur des enquêtes internationales et des dizaines de témoignages internes, ce livre lève le voile sur les pratiques controversées de Musk et de ses entreprises, notamment Tesla et SpaceX. Accidents du travail et plaintes étouffés. Véhicules défectueux mis sur le marché en toute connaissance de cause. Espionnage à grande échelle des lanceurs d'alerte et des petites amies du dirigeant. Liens occultes avec des intérêts chinois et russes. Manipulation de l'information avec X et Grok, une intelligence artificielle dévoyée, plus encore qu'on ne le croit. Des dossiers noirs encore trop peu ouverts par les média francophones et pourtant édifiants. Visionnaire ou destructeur ? Cet ouvrage révèle comment Elon Musk, sous couvert d'innovation, a instauré un système où la fin justifie tous les moyens. Avec un prix exorbitant pour ses employés, ses clients, et nous tous. Un ouvrage coordonné par Yvonnick Denoël, spécialiste de l'espionnage (Les espions du Vatican, 2023 ; Les Guerres secrètes du Mossad, 2024) et auteur notamment des Dossiers noirs de Donald Trump (Chronos, 2019).