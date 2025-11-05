Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les dossiers noirs d'Elon Musk

Yvonnick Denoël

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Derrière le mythe du Elon Musk génie visionnaire et disrupteur, vendu par ses admirateurs, se cache une réalité bien plus sombre, faite de tricheries, fraudes, coups tordus et trahisons. Basé sur des enquêtes internationales et des dizaines de témoignages internes, ce livre lève le voile sur les pratiques controversées de Musk et de ses entreprises, notamment Tesla et SpaceX. Accidents du travail et plaintes étouffés. Véhicules défectueux mis sur le marché en toute connaissance de cause. Espionnage à grande échelle des lanceurs d'alerte et des petites amies du dirigeant. Liens occultes avec des intérêts chinois et russes. Manipulation de l'information avec X et Grok, une intelligence artificielle dévoyée, plus encore qu'on ne le croit. Des dossiers noirs encore trop peu ouverts par les média francophones et pourtant édifiants. Visionnaire ou destructeur ? Cet ouvrage révèle comment Elon Musk, sous couvert d'innovation, a instauré un système où la fin justifie tous les moyens. Avec un prix exorbitant pour ses employés, ses clients, et nous tous. Un ouvrage coordonné par Yvonnick Denoël, spécialiste de l'espionnage (Les espions du Vatican, 2023 ; Les Guerres secrètes du Mossad, 2024) et auteur notamment des Dossiers noirs de Donald Trump (Chronos, 2019).

Par Yvonnick Denoël
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Yvonnick Denoël

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les dossiers noirs d'Elon Musk par Yvonnick Denoël

Commenter ce livre

 

Les dossiers noirs d'Elon Musk

Yvonnick Denoël

Paru le 13/11/2025

192 pages

Nouveau monde Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380947601
9782380947601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.