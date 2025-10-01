Inscription
#Imaginaire

La Nouvelle sorcière

Carine Hinder, Jérôme Pélissier

ActuaLitté
Il n'y a pas de place pour deux sorcières... Depuis des jours, la pluie tambourine sans relâche sur les toits du village. Pour échapper à l'ennui, Brume, notre jeune apprentie sorcière, a une idée aussi folle que dangereuse : redonner forme humaine à cette petite grenouille que nos héros ont découverte dans l'antre de Naïa ! Sous le regard inquiet de son fidèle cochon Hubert et de son ami Hugo, elle s'affaire à la préparation d'une potion de " Dé-Transformation Express ", inconsciente du désastre qu'elle s'apprête à libérer... Car, dans un éclat de lumière verdâtre, la grenouille se métamorphose - non en prince charmant - mais en une sorcière au regard venimeux : la terrible Drouk. Sans perdre une seconde, l'odieuse créature s'empare de la baguette de Brume et plonge le village dans le chaos. Chassés sans ménagement par un envoutement puissant, Brume, Hugo et Hubert échouent sur une île lointaine, sauvage et mystérieuse. Pour retrouver son monde et sauver son père, Brume devra puiser au plus profond d'elle-même : courage et malice seront ses seules armes. Heureusement le destin veille, et au détour d'un repère pirate, une rencontre inattendue pourrait bien tout changer... Il lui faudra une nouvelle baguette, une bonne dose d'audace, et l'affrontement entre les deux sorcières pourra enfin commencer. Mais qui est vraiment Drouk ? Et quel ancien secret enfoui sous ses traits burinés menace encore Brume ? Dans ce quatrième tome, Jérôme Pélissier et Carine Hinder nous offrent une aventure pleine de rebondissements, portée par des dialogues savoureux, un dessin tendre et pétillant, et une héroïne plus attachante que jamais. Une série envoûtante, drôle et pleine de surprises, qui n'a pas fini de vous ensorceler !

Par Carine Hinder, Jérôme Pélissier
Chez Glénat

Auteur

Carine Hinder, Jérôme Pélissier

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

La Nouvelle sorcière

Carine Hinder, Jérôme Pélissier

Paru le 01/10/2025

72 pages

Glénat

13,00 €

9782344067710
