Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Gatsby le Magnifique

Francis Scott Fitzgerald, Benjamin Lacombe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gatsby le jeune millionnaire essaie de remonter le temps et de recon-quérir Daisy, la jeune femme qu'il a rencontrée cinq ans plus tôt, avant d'être mobilisé pour la grande guerre. C'est une passion dévorante qu'il qu'éprouve pour Daisy, qui elle aussi, aime Gatsby. Mais au moment où son mari devient menaçant lorsqu'il comprend ses sentiments pour Gatsby, elle choisit de rester avec son mari, préférant rester dans la sécurité de sa vie présente. L'idée du temps qui passe et la nostalgie est aussi présente chez le narrateur Nick , trentenaire, célibataire, qui se voit déjà vieillir et n'est guère optimiste sur sa future vie conjugale.

Par Francis Scott Fitzgerald, Benjamin Lacombe
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Francis Scott Fitzgerald, Benjamin Lacombe

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald, Benjamin Lacombe

Commenter ce livre

 

Gatsby le Magnifique

Francis Scott Fitzgerald, Benjamin Lacombe trad. Victor Llona

Paru le 29/10/2025

208 pages

Editions Gallimard

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073120397
9782073120397
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.