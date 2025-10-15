Gatsby le Magnifique

Gatsby le jeune millionnaire essaie de remonter le temps et de recon-quérir Daisy, la jeune femme qu'il a rencontrée cinq ans plus tôt, avant d'être mobilisé pour la grande guerre. C'est une passion dévorante qu'il qu'éprouve pour Daisy, qui elle aussi, aime Gatsby. Mais au moment où son mari devient menaçant lorsqu'il comprend ses sentiments pour Gatsby, elle choisit de rester avec son mari, préférant rester dans la sécurité de sa vie présente. L'idée du temps qui passe et la nostalgie est aussi présente chez le narrateur Nick , trentenaire, célibataire, qui se voit déjà vieillir et n'est guère optimiste sur sa future vie conjugale.