Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Nous

Evguéni Zamiatine, Hélène Henry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une société assujettie au bonheur infaillible et obligatoire, alors que la "dernière" de toutes les révolutions possibles a eu lieu, les hommes, enfermés sous une cité de verre, sont devenus des "Numéros". Ceux-ci paient de leur vie le moindre écart à l'ordre établi contre lequel, malgré tout, une poignée de dissidents va s'insurger. D-503, constructeur de L'INTEGRALE, un vaisseau spatial qui a pour mission de ranger les civilisations extraterrestres sous la férule du "Bienfaiteur", y tient un journal à la gloire de ce monde aseptisé et y consigne les débuts d'une insurrection qui va peu à peu le transformer. Anti-utopie prophétique qui anticipe toutes les glaciations du XXe siècle, "Nous" est considéré comme le premier chef-d'oeuvre de science-fiction, celui qui inspirera "1984" de George Orwell et "Le Meilleur des mondes" d'Aldous Huxley. Cette nouvelle traduction, la première à être fidèle à l'original, vise à faire entendre, dans les mots, cet appel tragique : on a toujours raison de se révolter.

Par Evguéni Zamiatine, Hélène Henry
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Evguéni Zamiatine, Hélène Henry

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous par Evguéni Zamiatine, Hélène Henry

Commenter ce livre

 

Nous

Evguéni Zamiatine trad. Hélène Henry

Paru le 01/10/2025

240 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330213602
9782330213602
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.