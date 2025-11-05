Inscription
#Essais

De Rouen aux podiums de la Formule 1, Pierre Gasly s'est imposé comme l'un des visages les plus inspirants du sport automobile français. Le pilote normand a connu les sommets... et les coups durs. Evincé de Red Bull en pleine saison, il aurait pu s'effacer, renoncer, ou simplement rentrer dans le rang. Mais Pierre Gasly a choisi une autre trajectoire : celle de la ténacité, de l'orgueil et du travail acharné. A vingt-quatre ans, Pierre Gasly entre dans la légende de la F1 en remportant sa première victoire avec AlphaTauri. Derrière le pilote, un jeune homme déterminé, qui a su transformer les épreuves en moteur de réussite. Aujourd'hui engagé avec Alpine, porte-drapeau tricolore dans un paddock ultra-compétitif, Gasly incarne une génération de pilotes lucides, ambitieux et habités par la même passion. Dans ce livre, le journaliste spécialiste de la F1, Emmanuel Touzot retrace l'incroyable parcours d'un pilote qui n'a jamais cessé d'y croire - de ses débuts en karting jusqu'à ses exploits au plus haut niveau. Une histoire de persévérance, de rêves et de vitesse.

Par Emmanuel Touzot, Touzot Emmanuel
Chez Talent sport

Auteur

Emmanuel Touzot, Touzot Emmanuel

Editeur

Talent sport

Genre

Formule 1

Paru le 19/11/2025

272 pages

19,90 €

9782378154950
Notice établie par ORB
