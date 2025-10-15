Inscription
Ma jolie pâtisserie

Fabrice Besse

Macarons, madeleines, éclairs, mille-feuilles, cannelés, fraisier, charlotte, bûche, babka, pain d'épices... Depuis longtemps, ces pâtisseries, et beaucoup d'autres, symbolisent le raffinement de la gourmandise à la française. Que ce soit pour une occasion festive, un dessert du dimanche en famille, un tea time entre copines ou une petite envie gourmande, vous trouverez dans cet ouvrage des recettes faciles ou plus élaborées qui raviront vos yeux et vos papilles. A vos tabliers !

Par Fabrice Besse
Chez Larousse

|

Auteur

Fabrice Besse

Editeur

Larousse

Genre

Desserts, pâtisseries

Ma jolie pâtisserie

Fabrice Besse

Paru le 22/10/2025

256 pages

Larousse

32,99 €

Scannez le code barre 9782036087538
9782036087538
