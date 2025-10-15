Ma jolie pâtisserie

Macarons, madeleines, éclairs, mille-feuilles, cannelés, fraisier, charlotte, bûche, babka, pain d'épices... Depuis longtemps, ces pâtisseries, et beaucoup d'autres, symbolisent le raffinement de la gourmandise à la française. Que ce soit pour une occasion festive, un dessert du dimanche en famille, un tea time entre copines ou une petite envie gourmande, vous trouverez dans cet ouvrage des recettes faciles ou plus élaborées qui raviront vos yeux et vos papilles. A vos tabliers !