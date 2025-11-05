La bonne année en 101 meilleurs voeux

Chaque année, à l'occasion du Nouvel An, nous souhaitons à nos proches des voeux de bonheur et de santé. Mais comment parvenir à être original ? Heureusement, ce petit ouvrage vous propose 101 voeux de nouvel an auxquels vous n'auriez jamais pensé, que vous pouvez envoyer à tous vos amis. Mais il va plus loin. Il vous entraîne dans de bonnes résolutions, ces voeux pieux que nous faisons à nous-mêmes, et prend lui-même la bonne résolution de vous distribuer des conseils pour l'avenir. Les femmes, les dragueurs de plage, les nouveaux pères contemporains, trouveront des suggestions pour aménager avec bonheur leurs lendemains. Le lecteur saura aussi comment meubler son appartement futuriste grâce à un catalogue présentant le nouveau mobilier indispensable à un esprit d'avenir, luxueux bien évidemment. Ce petit livre vous prépare aussi aux métiers de demain, comme bonne de l'espace, et s'interroge sur la nécessité de supprimer l'humour dans un futur proche. Une nouvelle explore le casse-tête des voeux dans une société où l'intelligence artificielle maîtrise le destin de l'humanité. Que souhaiter alors à ses proches à l'occasion du Nouvel An ? Un autre récit d'anticipation projette les humains dans un monde parfait où l'Etat interdit les voeux originaux. Au moment du Nouvel An, un couple s'interroge sur la tournure à donner à ses souhaits de bonne année. Nous apprendrons également comment se formulent les voeux chez les extraterrestres qui, chacun le sait, se débrouillent mieux que nous dans tous les domaines. Surtout que les extraterrestres, parfaitement transparents corporellement et mentalement, n'ont rien à cacher à la collectivité. En résumé, cet ouvrage, accumule les sorts positifs sur l'avenir de l'humanité et de chacun d'entre nous, dans une série de délires joyeux qui, grâce à la force de persuasion de leurs images et de leurs propositions, ont toutes les chances de se réalise