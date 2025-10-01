Dans une Europe dévastée par les guerres civiles, le dérèglement climatique et l'implosion sociale, un groupe de survivants traverse un continent méconnaissable à la recherche d'un refuge - ou peut-être simplement d'un sens à donner à ce monde en ruine. Ils ignorent tout de l'expansion fulgurante de "l'arbre à fleurs célestes", une plante amazonienne invasive introduite par l'écoguerrier Mino et qui tropicalise les paysages tout en rendant l'eau toxique. Pour lui, l' "Homo sapiens" est un incurable tueur en série écologique, et la seule façon de sauver la planète, c'est de faire table rase. A la suite des guerres, c'est peut- être finalement la nature elle-même qui pourrait parachever l'effacement de l'humanité. Thriller érudit et terrifiant, "Zoo Europa" dessine les contours d'une société qui a franchi le point de non-retour. C'est un cri de vengeance pour la Terre-Mère contre les actions sans scrupule de l'homme et une ode à la seule chose encore susceptible d'offrir des raisons d'espérer au milieu des décombres du monde : la littérature.