Histoire du monde

Au moment où les Egyptiens construisent les pyramides, des villes étonnamment modernes s'élèvent sur les bords de l'Indus. A la même époque, l'art de la guerre connaît de profonds changements en Grèce, où les phalanges macédoniennes de Philippe II triomphent, en Italie du Nord, avec les invasions gauloises, et en Chine, où se développent de nouvelles stratégies et tactiques. Lorsque Qin Shin Huangdi meurt, les troupes carthaginoises d'Hannibal s'épuisent en Italien et, alors que Cléopâtre devient reine d'Egypte, César est vainqueur de Vercingétorix. Des doubles pages thématiques très illustrées présentent la vie quotidienne (les paysans égyptiens, la villa gallo-romaine...), l'art (la civilisation des Cyclades, l'or des Scythes...), les grands monuments (Persépolis, l'Acropole...), la religion (les manuscrits de la mer Morte, la grande épopée du Mahabharata...) et les techniques (le travail des métaux, la soie...). Réunis sous la direction scientifique de Claude Mossé, professeur émérite à l'université de Paris-VIII, les meilleurs spécialistes proposent une histoire panoramique et véritablement mondiale, des origines de l'humanité à la chute de l'Empire romain.