Bolero

Ahmet Altan, Julien Lapeyre de Cabanes

Asli, femme indépendante et épanouie, vit à Ankara, où elle est physiothérapeute. Chaque week-end, elle se rend dans la propriété de Mehmet, un ancien procureur condamné pour corruption et violences, qui l'a engagée afin de soulager son dos. Si la nuit ils entretiennent une relation passionnée, Mehmet tient Asli à distance le jour. Lorsqu'elle rencontre Romaïssa, l'épouse de son amant, une complicité naît entre elles, faite de moments privilégiés au bord de la piscine. Sous le soleil brûlant d'Anatolie, Asli plonge dans l'intimité du couple et dans le passé trouble de Mehmet, au risque de se perdre.

Par Ahmet Altan, Julien Lapeyre de Cabanes
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Ahmet Altan, Julien Lapeyre de Cabanes

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature turque

Bolero

Ahmet Altan trad. Julien Lapeyre de Cabanes

Paru le 01/10/2025

224 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782330212667
© Notice établie par ORB
