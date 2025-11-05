Tous les pêcheurs sont des menteurs

"Au bout du compte, vous pêchez tant que vous voulez et parfois même un peu plus. Vous commencez à dire aux gens : 'Il faut que j'aille à la pêche ; c'est mon métier. ' Dans votre bouche, ce n'est pas vraiment une blague, mais vous savez que c'est ainsi que les gens le comprendront. Quoi qu'il en soit, même ces jours rares où vous vous traînez jusqu'à la berge d'une rivière à truites non pas tant parce que c'est ce que vous avez envie de faire que parce que vous devez le faire si vous voulez gagner votre vie, vous passez une meilleure journée au bureau que la plupart des gens. " Quel sens donner à une existence de pêcheur ? A travers l'Amérique, et tout au long de sa vie, John Gierach a exploré les plus belles rivières à la recherche de la quintessence de la pêche à la mouche.