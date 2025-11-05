Inscription
#Roman francophone

Tous les pêcheurs sont des menteurs

John Gierach

ActuaLitté
"Au bout du compte, vous pêchez tant que vous voulez et parfois même un peu plus. Vous commencez à dire aux gens : 'Il faut que j'aille à la pêche ; c'est mon métier. ' Dans votre bouche, ce n'est pas vraiment une blague, mais vous savez que c'est ainsi que les gens le comprendront. Quoi qu'il en soit, même ces jours rares où vous vous traînez jusqu'à la berge d'une rivière à truites non pas tant parce que c'est ce que vous avez envie de faire que parce que vous devez le faire si vous voulez gagner votre vie, vous passez une meilleure journée au bureau que la plupart des gens. " Quel sens donner à une existence de pêcheur ? A travers l'Amérique, et tout au long de sa vie, John Gierach a exploré les plus belles rivières à la recherche de la quintessence de la pêche à la mouche.

Par John Gierach
Gallmeister

|

Auteur

John Gierach

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Tous les pêcheurs sont des menteurs par John Gierach

Commenter ce livre

 

Tous les pêcheurs sont des menteurs

John Gierach

Paru le 05/11/2025

320 pages

Gallmeister

22,90 €

ActuaLitté
9782351783597
