Au fin fond de décembre

Anvers, Belgique, décembre 1996. Ayant purgé sa peine pour avoir tué un homme suspecté à tort du viol et du meurtre de sa fille, l'ancien inspecteur de police Theo Wolf s'est reconverti en dératiseur. Lors de sa première mission, il tombe sur le cadavre d'une femme, un sac en plastique sur la tête, dans ce qui semble être un studio de cinéma porno abandonné. Au milieu du fatras d'accessoires érotiques, un vinyle rayé émet en boucle la voix de velours d'Harry Belafonte : "Deep in December, it's nice to remember. . ". Développant une fascination obsessionnelle pour la victime, Wolf garde la découverte pour lui, bien décidé à mettre la main sur le meurtrier - le bon cette fois. Avec un regard décalé sur la noirceur de l'âme humaine, Patrick Conrad signe un polar singulier à l'humour tranchant et teinté d'une poésie surprenante.