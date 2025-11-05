Une sélection des plus belles photographies de surf saisies sur les spots les plus impressionnants du monde Le surf a conquis de nombreux coeurs et ce n'est pas une surprise. Le plaisir de glisser sur la vague de rêve, le vent parfait qui porte à la dérive, la sensation de l'eau lourde sous la planche - tout cela donne un sentiment de liberté et de puissance inégalable. Dans Surf Exhibition, ce n'est pas seulement la bonne marée qui est importante, mais aussi la bonne lumière et l'instant parfait pour vivre toutes ces émotions. Pour la première fois, les plus célèbres photographes de surf sont réunis pour présenter leurs meilleures images. Avec Morgan Maassen, Chris Burkard et bien d'autres, Surf Exhibition nous immerge dans les moments les plus étonnants et époustouflants de la discipline, sur les spots de surf les plus rares et impressionnants de notre planète bleue. Rassemblées par Gaspard Konrad, qui les présente sous le nom de @surf_porn sur Instagram, les photographies de cet ouvrage invitent à embarquer pour un voyage fascinant dans le sillage des planches, au coeur des vagues sauvages et indomptables du monde entier.