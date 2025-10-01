Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

La boutique des ténèbres

Vincent Mondiot, Enora Saby

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
13 courts récits où l'étrange et le paranormal sont les maîtres-mots. Une vieille boutique, près d'une école, avec ses objets bizarres en vitrine qui aimantent le regard des enfants. Celui qui y entre pourra trouver ce dont il a envie ou ce dont il a besoin, l'objet remède à ses peurs ou écho à ses espoirs. Et que dire du vieux marchand qui ne dit pas grand-chose mais devine tout de chacun ? Poussez la porte de cette étrange boutique, vous allez être surpris ! Par le duo du roman graphique Emergence 7.

Par Vincent Mondiot, Enora Saby
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Vincent Mondiot, Enora Saby

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La boutique des ténèbres par Vincent Mondiot, Enora Saby

Commenter ce livre

 

La boutique des ténèbres

Vincent Mondiot, Enora Saby

Paru le 01/10/2025

88 pages

Actes Sud Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330212209
9782330212209
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.