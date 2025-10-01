La boutique des ténèbres

13 courts récits où l'étrange et le paranormal sont les maîtres-mots. Une vieille boutique, près d'une école, avec ses objets bizarres en vitrine qui aimantent le regard des enfants. Celui qui y entre pourra trouver ce dont il a envie ou ce dont il a besoin, l'objet remède à ses peurs ou écho à ses espoirs. Et que dire du vieux marchand qui ne dit pas grand-chose mais devine tout de chacun ? Poussez la porte de cette étrange boutique, vous allez être surpris ! Par le duo du roman graphique Emergence 7.