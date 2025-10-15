Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Les dessous de la mode

Collectif, Catherine Ormen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis le siècle de Louis XIV, vêtements et sous-vêtements ont joué un rôle primordial dans l'incessante transformation des apparences féminines. Ces variations résultent d'une savante complémentarité entre dessus et dessous intimes, souvent invisibles, donc méconnus, mais pourtant décisifs dans les perceptions et le regard portés sur le corps. Quels sont les mécanismes qui ont contraint les corps des femmes à obtenir des tailles resserrées jusqu'à l'évanouissement, mais aussi des gorges pigeonnantes et des hanches élargies ? Comment les accessoires tels que chapeaux, chaussures ou sacs ont-il contribué à façonner l'allure et la posture ? Corps à baleines, corset, soutien-gorge, gaine, crinoline, panier, ceinture d'estomac... ces structures ont artificiellement construit la silhouette, influençant les modes, les regards et les "normes" . La mode contemporaine, de Jean Paul Gaultier à Comme des garçons en passant par Chantal Thomass, s'est naturellement emparée de ces codes, entre hommage et détournement. Ce très beau livre en retrace la passionnante histoire, de façon documentée, visuelle et ludique. Une histoire intime et passionnante de la mode !

Par Collectif, Catherine Ormen
Chez Larousse

|

Auteur

Collectif, Catherine Ormen

Editeur

Larousse

Genre

Histoire de la mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les dessous de la mode par Collectif, Catherine Ormen

Commenter ce livre

 

Les dessous de la mode

Collectif, Catherine Ormen

Paru le 15/10/2025

128 pages

Larousse

34,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036065918
9782036065918
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.