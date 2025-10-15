Les dessous de la mode

Depuis le siècle de Louis XIV, vêtements et sous-vêtements ont joué un rôle primordial dans l'incessante transformation des apparences féminines. Ces variations résultent d'une savante complémentarité entre dessus et dessous intimes, souvent invisibles, donc méconnus, mais pourtant décisifs dans les perceptions et le regard portés sur le corps. Quels sont les mécanismes qui ont contraint les corps des femmes à obtenir des tailles resserrées jusqu'à l'évanouissement, mais aussi des gorges pigeonnantes et des hanches élargies ? Comment les accessoires tels que chapeaux, chaussures ou sacs ont-il contribué à façonner l'allure et la posture ? Corps à baleines, corset, soutien-gorge, gaine, crinoline, panier, ceinture d'estomac... ces structures ont artificiellement construit la silhouette, influençant les modes, les regards et les "normes" . La mode contemporaine, de Jean Paul Gaultier à Comme des garçons en passant par Chantal Thomass, s'est naturellement emparée de ces codes, entre hommage et détournement. Ce très beau livre en retrace la passionnante histoire, de façon documentée, visuelle et ludique. Une histoire intime et passionnante de la mode !