#Album jeunesse

L'enfant sans bougie

Aliocha Gouverneur, Kevin Garnichat

ActuaLitté
Un conte moderne entre le mythe de la caverne et Le Petit Prince, à lire et à écouter en version audio avec une création musicale originale ! Dans ce royaume apparu avant le Jour, chaque enfant naît avec une bougie, une petite flamme qui l'accompagne tout au long de sa vie. Mais alors qu'elle est sur le point de donner naissance au prince, la bougie de la reine s'éteint. Fou de chagrin, le roi découvre alors que son fils, le prince, est né sans bougie. Il décide de l'abandonner Dehors, dans le Noir et ordonne que la vie reprenne son cours. Plusieurs années plus tard, un jeune homme se présente aux portes du Chateau...

Par Aliocha Gouverneur, Kevin Garnichat
Chez Glénat

|

Auteur

Aliocha Gouverneur, Kevin Garnichat

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Retrouver tous les articles sur L'enfant sans bougie par Aliocha Gouverneur, Kevin Garnichat

Commenter ce livre

 

L'enfant sans bougie

Aliocha Gouverneur, Kevin Garnichat

Paru le 05/11/2025

40 pages

Glénat

15,90 €

ActuaLitté
9782344057599
