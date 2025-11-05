L'enfant sans bougie

Un conte moderne entre le mythe de la caverne et Le Petit Prince, à lire et à écouter en version audio avec une création musicale originale ! Dans ce royaume apparu avant le Jour, chaque enfant naît avec une bougie, une petite flamme qui l'accompagne tout au long de sa vie. Mais alors qu'elle est sur le point de donner naissance au prince, la bougie de la reine s'éteint. Fou de chagrin, le roi découvre alors que son fils, le prince, est né sans bougie. Il décide de l'abandonner Dehors, dans le Noir et ordonne que la vie reprenne son cours. Plusieurs années plus tard, un jeune homme se présente aux portes du Chateau...