Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Larousse des plantes et fleurs de jardin

Larousse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la fois guide, catalogue et dictionnaire, l'outil de référence indispensable pour concevoir son jardin et choisir ses plantes en toute saison. - Un guide pratique pour concevoir et planter son jardin en fonction des saisons, des couleurs, de la nature du sol, de l'exposition... - Un catalogue illustré de 5 000 plantes et fleurs, toutes photographiées, pour faire ses choix toute l'année. Réparties dans 11 sections botaniques (Arbres, Arbustes, Rosiers, Vivaces, Grimpantes, Annuelles...), les plantes sont classées de façon très pratique par dimensions (petites, moyennes, grandes), par saison d'intérêt et par couleur. - Un dictionnaire encyclopédique de 8 000 plantes, pour retrouver tout de suite les noms que l'on connaît, et savoir l'essentiel des modes de culture des espèces et variétés disponibles dans le commerce aujourd'hui.

Par Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Fleurs de jardins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Larousse des plantes et fleurs de jardin par Larousse

Commenter ce livre

 

Larousse des plantes et fleurs de jardin

Larousse

Paru le 15/10/2025

744 pages

Larousse

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036061989
9782036061989
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.