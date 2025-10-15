Larousse des plantes et fleurs de jardin

A la fois guide, catalogue et dictionnaire, l'outil de référence indispensable pour concevoir son jardin et choisir ses plantes en toute saison. - Un guide pratique pour concevoir et planter son jardin en fonction des saisons, des couleurs, de la nature du sol, de l'exposition... - Un catalogue illustré de 5 000 plantes et fleurs, toutes photographiées, pour faire ses choix toute l'année. Réparties dans 11 sections botaniques (Arbres, Arbustes, Rosiers, Vivaces, Grimpantes, Annuelles...), les plantes sont classées de façon très pratique par dimensions (petites, moyennes, grandes), par saison d'intérêt et par couleur. - Un dictionnaire encyclopédique de 8 000 plantes, pour retrouver tout de suite les noms que l'on connaît, et savoir l'essentiel des modes de culture des espèces et variétés disponibles dans le commerce aujourd'hui.