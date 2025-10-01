Inscription
#Roman francophone

Burning Boy

Paul Auster, Anne-Laure Tissut

D'abord journaliste à New York, Stephen Crane (1871-1900) commence à écrire en 1893 et, après de nombreux revers, connaît le succès grâce à "L'Insigne rouge du courage". Se débattant toute sa vie avec le manque d'argent et les dettes, Crane travaille sans relâche, couvre divers conflits, écrit articles, poèmes, nouvelles et romans. Il mourra à vingt-huit ans de la tuberculose. Fasciné par la trajectoire de Crane, Paul Auster remet en lumière sa vie et son oeuvre et entremêle dans cette biographie ses propres questionnements existentiels à ceux du poète disparu trop tôt. Avec une sincérité désarmante, il lui rend ainsi un hommage éclatant, celui d'un "vieil écrivain empli d'admiration pour le génie d'un jeune écrivain".

Par Paul Auster, Anne-Laure Tissut
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Paul Auster, Anne-Laure Tissut

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Burning Boy

Paul Auster trad. Anne-Laure Tissut

Paru le 01/10/2025

1200 pages

Actes Sud Editions

14,90 €

9782330195397
