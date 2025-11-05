Inscription
#Roman étranger

J'ai trouvé un homme dans le jardin

Sophie Refle, Hiro Arikawa

Un soir, en rentrant du travail, Sayaka découvre un inconnu allongé, inconscient, dans les buissons devant chez elle. Elle accepte alors de le recueillir pour une seule nuit, mais une relation inattendue va pourtant éclore. Itsuki, véritable encyclopédie botanique, prend progressivement ses marques et s'installe à demeure. Au fil des saisons et des promenades autour de Tokyo, le jeune homme lui fait découvrir l'art de la cueillette sauvage et de la cuisine. Puis un beau jour, Itsuki disparaît sans explication. Pour conjurer l'absence, Sayaka retrace les étapes de leur vie à deux, cueille les mêmes plantes, tente les mêmes recettes, recrée les mêmes plats. Drôle, tendre, attachant et empli de sagesse, "J'ai trouvé un homme dans le jardin" est une merveilleuse histoire d'amour, de fleurs et de cuisine, rythmée par les cycles de la nature, au coeur de la ville.

Par Sophie Refle, Hiro Arikawa
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Sophie Refle, Hiro Arikawa

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature japonaise

J'ai trouvé un homme dans le jardin

Hiro Arikawa trad. Sophie Refle

Paru le 05/11/2025

368 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

9782330212889
