#Beaux livres

Cahier d'activités Spécial hiver

Disney, Alexia Maury

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, un plaid sur les genoux, une boisson chaude à portée de main, et laissez-vous tenter par les jeux de ce cahier d'activités spécial hiver ! Plongez dans la magie des univers Disney et affrontez vaillamment les quiz et jeux qui vous attendent dans ces pages. Quiz visuels, énigmes, mots croisés, jeux autour de la langue française, de l'histoire, de la musique ou du cinéma... Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Alors, accordez-vous un moment cocooning, tout en stimulant votre esprit au coin du feu. Révisez vos connaissances en vous amusant avec les héros Disney.

Par Disney, Alexia Maury
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Alexia Maury

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Cahier d'activités Spécial hiver

Disney, Alexia Maury

Paru le 15/10/2025

64 pages

Hachette

8,95 €

9782017894728
