Les murailles de Thèbes

La réunion des trois chefs-d'oeuvre d'Henry Bauchau donne à lire pour la première fois en un unique souffle sa réécriture de mythes fondateurs dans une prose lumineuse. Déchu, aveugle, oedipe a quitté Thèbes, sous le poids de la fatalité. Accompagné par sa fille Antigone, soutenu par un musicien et une guérisseuse, il entame une longue errance vers Colone, où il retrouvera la lumière en s'accomplissant par le chant. Après ces années d'exil, Antigone fera le chemin inverse, revenant à Thèbes pour apaiser les guerres fratricides qui accablent son destin et celui de la Cité. Mendiante devenue reine, de "trébuchante" à "infatigable marcheuse", elle cherchera, elle aussi, une issue réconciliatrice à ses épreuves. Un autre récit initiatique fait le lien entre ces deux fresques poétiques : celui de la jeune Diotime, qui devra, dans un affrontement rituel avec les lions, s'affranchir de sa filiation et des traditions pour sortir de l'enfance en découvrant l'altérité. Trois histoires d'adversité, qui se font écho, de personnages tout à la fois vacillants et combatifs, aux trajectoires entremêlées et aux blessures communes, qui s'en libèrent par la voie de l'art, la prise de parole et l'ouverture à l'autre, seules capables de réparer les existences les plus empêchées.