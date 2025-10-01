Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

J'ai commencé par mourir

Gilles Legardinier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsqu'il débarque dans un village perdu de la côte écossaise, Christopher Runyard est convaincu que sa présence n'est due qu'à un malentendu. Immédiatement subjugué par cette baie hors du temps, il ignore que, voilà des siècles, une tragédie s'y est déroulée au nom d'un secret qui n'a rien d'une légende. Depuis, l'onde de choc du drame n'en finit pas de provoquer rivalités et intrigues, chacun cherchant à s'approprier la clé du mystère. Ces derniers temps, les habitants meurent de façon suspecte, et Runyard est le prochain sur la liste. Pour survivre à cette énigme qui vire à la malédiction, il doit découvrir qui est digne de confiance et répondre aux deux seules questions que nous devons tous nous poser un jour : qui sommes-nous, au fond, et que valons-nous réellement quand la tempête se déchaîne ?

Par Gilles Legardinier
Chez J'ai lu

|

Auteur

Gilles Legardinier

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'ai commencé par mourir par Gilles Legardinier

Commenter ce livre

 

J'ai commencé par mourir

Gilles Legardinier

Paru le 01/10/2025

576 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290418963
9782290418963
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.