J'ai commencé par mourir

Lorsqu'il débarque dans un village perdu de la côte écossaise, Christopher Runyard est convaincu que sa présence n'est due qu'à un malentendu. Immédiatement subjugué par cette baie hors du temps, il ignore que, voilà des siècles, une tragédie s'y est déroulée au nom d'un secret qui n'a rien d'une légende. Depuis, l'onde de choc du drame n'en finit pas de provoquer rivalités et intrigues, chacun cherchant à s'approprier la clé du mystère. Ces derniers temps, les habitants meurent de façon suspecte, et Runyard est le prochain sur la liste. Pour survivre à cette énigme qui vire à la malédiction, il doit découvrir qui est digne de confiance et répondre aux deux seules questions que nous devons tous nous poser un jour : qui sommes-nous, au fond, et que valons-nous réellement quand la tempête se déchaîne ?