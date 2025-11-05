L'Envers de la tapisserie

Et si traduire n'était pas trahir, mais révéler ? Suivre les traces d'un explorateur sans carte, rendre à une oeuvre l'ombre de sa forme originale, ressentir dans les mots les courants profonds du sens : autant de pistes explorées par le plus grand aventurier des lettres. Dans une prose inspirée et poétique, d'Homère à "Don Quichotte", en passant par Shakespeare et "West Side Story", Alberto Manguel tente d'appréhender le geste de la traduction, qui apparaît alors comme un art mouvant, une métaphore jamais figée, une pensée en soi, capable de dire le temps, l'intime, l'autre. Cet essai, construit en 44 brèves séquences, enchantera celles et ceux qui aiment réfléchir à ce qui se joue lorsqu'un texte circule entre les langues.