Les grands mythes nordiques

Suivez les racines de l'arbre Yggdrasill à travers les neuf mondes, des halles d'Asgardr aux terres de glace de Niflheim, des landes de feu de Muspellheimr à la demeure des hommes, Midgardr... Assistez à la naissance du monde dans le fracas des glaces et au crépuscule des dieux lors du redoutable Ragnarök. Revivez les exploits d'Odinn, la magie de Freyja, les ruses de Loki... A travers les récits merveilleux des dieux et des déesses de la mythologie nordique, vous (re)découvrirez les textes fondateurs d'une tradition qui ne cesse de fasciner et d'inspirer, des siècles après que ces histoires ont été murmurées au coeur des longues nuits d'hiver...