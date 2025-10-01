Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les grands mythes nordiques

Thomas Mohnike, Pierre-Brice Stahl

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Suivez les racines de l'arbre Yggdrasill à travers les neuf mondes, des halles d'Asgardr aux terres de glace de Niflheim, des landes de feu de Muspellheimr à la demeure des hommes, Midgardr... Assistez à la naissance du monde dans le fracas des glaces et au crépuscule des dieux lors du redoutable Ragnarök. Revivez les exploits d'Odinn, la magie de Freyja, les ruses de Loki... A travers les récits merveilleux des dieux et des déesses de la mythologie nordique, vous (re)découvrirez les textes fondateurs d'une tradition qui ne cesse de fasciner et d'inspirer, des siècles après que ces histoires ont été murmurées au coeur des longues nuits d'hiver...

Par Thomas Mohnike, Pierre-Brice Stahl
Chez J'ai lu

|

Auteur

Thomas Mohnike, Pierre-Brice Stahl

Editeur

J'ai lu

Genre

Mythologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les grands mythes nordiques par Thomas Mohnike, Pierre-Brice Stahl

Commenter ce livre

 

Les grands mythes nordiques

Thomas Mohnike, Pierre-Brice Stahl

Paru le 01/10/2025

96 pages

J'ai lu

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290418765
9782290418765
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.