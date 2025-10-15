Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Joyeux Noël Bing !

Hachette Jeunesse, Collins editi Harper

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Venez fêter la magie de Noël avec Bing qui attend patiemment (ou pas ! ) d'ouvrir son cadeau. - Un joli livre festif qui montre aux enfants l'importance de la patience, de la résilience et de l'imagination. - A lire avec son enfant en attendant Noël ou à glisser sous le sapin ! Résumé : C'est le jour de Noël et Bing a hâte d'ouvrir son gros cadeau. Il espère vraiment que c'est une luge-fusée Hoppity, pour pouvoir foncer à toute vitesse dans la neige ! Mais Bing aura-t-il ce qu'il souhaite et pourra-t-il attendre l'arrivée de ses amis pour le découvrir ? Dès 3 ans.

Par Hachette Jeunesse, Collins editi Harper
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, Collins editi Harper

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Joyeux Noël Bing ! par Hachette Jeunesse, Collins editi Harper

Commenter ce livre

 

Joyeux Noël Bing !

Hachette Jeunesse, Collins editi Harper

Paru le 22/10/2025

24 pages

Hachette

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017351122
9782017351122
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.