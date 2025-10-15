Joyeux Noël Bing !

Venez fêter la magie de Noël avec Bing qui attend patiemment (ou pas ! ) d'ouvrir son cadeau. - Un joli livre festif qui montre aux enfants l'importance de la patience, de la résilience et de l'imagination. - A lire avec son enfant en attendant Noël ou à glisser sous le sapin ! Résumé : C'est le jour de Noël et Bing a hâte d'ouvrir son gros cadeau. Il espère vraiment que c'est une luge-fusée Hoppity, pour pouvoir foncer à toute vitesse dans la neige ! Mais Bing aura-t-il ce qu'il souhaite et pourra-t-il attendre l'arrivée de ses amis pour le découvrir ? Dès 3 ans.