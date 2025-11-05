Dans les bois de Three Pines, ce hameau tranquille des Cantons-de-l'Est, un homme est retrouvé pendu à un arbre par un matin glacial de novembre. C'est un joggeur séjournant à l'auberge du village qui a découvert le corps et prévenu les forces de l'ordre. Suicide ou assassinat ? Armand Gamache enquête en compagnie de son fidèle second, Jean-Guy Beauvoir, et met au jour un secret déchirant : l'homme, venu ici chercher la tranquillité, paraissait brisé par une tristesse infinie, de celles que seul le sang de la vengeance peut apaiser. Il portait le nom d'Arthur Ellis, le dernier bourreau officiel du Canada. Un cosy crime empreint de silence et de mystère, en guise d'introduction à l'univers de Three Pines, le village qui ne figure sur aucune carte.