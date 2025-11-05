Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Le pendu

Louise Penny, Lori Saint-Martin, Paul Gagné

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les bois de Three Pines, ce hameau tranquille des Cantons-de-l'Est, un homme est retrouvé pendu à un arbre par un matin glacial de novembre. C'est un joggeur séjournant à l'auberge du village qui a découvert le corps et prévenu les forces de l'ordre. Suicide ou assassinat ? Armand Gamache enquête en compagnie de son fidèle second, Jean-Guy Beauvoir, et met au jour un secret déchirant : l'homme, venu ici chercher la tranquillité, paraissait brisé par une tristesse infinie, de celles que seul le sang de la vengeance peut apaiser. Il portait le nom d'Arthur Ellis, le dernier bourreau officiel du Canada. Un cosy crime empreint de silence et de mystère, en guise d'introduction à l'univers de Three Pines, le village qui ne figure sur aucune carte.

Par Louise Penny, Lori Saint-Martin, Paul Gagné
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Louise Penny, Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pendu par Louise Penny, Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Commenter ce livre

 

Le pendu

Louise Penny trad. Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Paru le 05/11/2025

112 pages

Actes Sud Editions

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330212643
9782330212643
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.